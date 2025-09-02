Hava Durumu: Doğu Karadeniz’de Sağanak Var

HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Eylül Salı günü için hava durumu tahmin raporunu paylaşıyor. Rapora göre, özellikle kuzeydoğu kesimlerde ve Doğu Akdeniz’de parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyı bölgeleri, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebiliyor. Diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ
Marmara Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Çanakkale: 33°C – Az bulutlu ve açık
Edirne: 34°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul: 30°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 33°C – Az bulutlu ve açık
EGE BÖLGESİ
Ege Bölgesi’nde de az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.
Afyonkarahisar: 31°C – Az bulutlu ve açık
Denizli: 36°C – Az bulutlu ve açık
İzmir: 34°C – Az bulutlu ve açık
Muğla: 36°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Akdeniz Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava olurken, doğusunda yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarında ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebiliyor.
Adana: 36°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Burdur: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 32°C – Parçalı ve az bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
İç Anadolu Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Ankara: 32°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 29°C – Az bulutlu ve açık
Konya: 32°C – Az bulutlu ve açık
Nevşehir: 32°C – Az bulutlu ve açık
BATı KARADENİZ BÖLGESİ
Batı Karadeniz Bölgesi’nde de az bulutlu ve açık hava öngörülüyor.
Bolu: 29°C – Az bulutlu ve açık
Düzce: 30°C – Az bulutlu ve açık
Sinop: 32°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak: 26°C – Az bulutlu ve açık
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebiliyor.
Amasya: 34°C – Parçalı ve çok bulutlu
Samsun: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu
Tokat: 35°C – Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Doğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak, kuzeydoğusunda yer yer çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebiliyor.
Erzurum: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 38°C – Parçalı ve az bulutlu
Van: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Diyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 41°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 38°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 40°C – Az bulutlu ve açık