Hava Durumu: Doğu Karadeniz’de Sağanak Var

HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Eylül Salı günü için hava durumu tahmin raporunu paylaşıyor. Rapora göre, özellikle kuzeydoğu kesimlerde ve Doğu Akdeniz’de parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyı bölgeleri, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebiliyor. Diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Çanakkale: 33°C – Az bulutlu ve açık

Edirne: 34°C – Az bulutlu ve açık

İstanbul: 30°C – Az bulutlu ve açık

Kırklareli: 33°C – Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi’nde de az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.

Afyonkarahisar: 31°C – Az bulutlu ve açık

Denizli: 36°C – Az bulutlu ve açık

İzmir: 34°C – Az bulutlu ve açık

Muğla: 36°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava olurken, doğusunda yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarında ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebiliyor.

Adana: 36°C – Parçalı ve az bulutlu

Antalya: 30°C – Parçalı ve az bulutlu

Burdur: 35°C – Parçalı ve az bulutlu

Hatay: 32°C – Parçalı ve az bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Ankara: 32°C – Az bulutlu ve açık

Eskişehir: 29°C – Az bulutlu ve açık

Konya: 32°C – Az bulutlu ve açık

Nevşehir: 32°C – Az bulutlu ve açık

BATı KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz Bölgesi’nde de az bulutlu ve açık hava öngörülüyor.

Bolu: 29°C – Az bulutlu ve açık

Düzce: 30°C – Az bulutlu ve açık

Sinop: 32°C – Az bulutlu ve açık

Zonguldak: 26°C – Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebiliyor.

Amasya: 34°C – Parçalı ve çok bulutlu

Samsun: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu

Tokat: 35°C – Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak, kuzeydoğusunda yer yer çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebiliyor.

Erzurum: 32°C – Parçalı ve az bulutlu

Kars: 32°C – Parçalı ve az bulutlu

Malatya: 38°C – Parçalı ve az bulutlu

Van: 30°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Diyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep: 41°C – Az bulutlu ve açık

Mardin: 38°C – Az bulutlu ve açık

Siirt: 40°C – Az bulutlu ve açık