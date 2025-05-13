Hava Durumu Uyarısı: Şiddetli Yağış Geliyor

METEOROLOJİ’DEN VAHİM UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Mayıs Salı günü için 5 farklı bölgeyi kapsayan önemli bir hava durumu uyarısı yayımladı. Türkiye’nin güney ve doğu kesimlerinde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece azalıyor. Bunun yanı sıra, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Marmara bölgelerinde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak. Yetkililer, ani su baskınları ve diğer olumsuz durumlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI

Meteoroloji’ye göre, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Gaziantep’in batısı ve Kilis çevresinde sabah saatlerinden itibaren yerel anlamda kuvvetli yağışlar bekleniyor. Özellikle Adana, Hatay, Artvin, Trabzon, Erzurum, Malatya, Diyarbakır ve Mardin gibi illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtiliyor. Yetkililer, ani su baskınları, sel ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olmasını istiyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 40-60 km/saat hızında esmesi öngörülüyor. Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, diğer bölgelerde ise güney ve güneybatı yönlerden esecek kuvvetli rüzgar, ağaç devrilmeleri, çatı uçmaları ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayanların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı bulutlu bir hava hâkim; İstanbul’da 18°C, Edirne’de 21°C ve Kırklareli’nde 17°C olarak sıcaklıklar ölçülüyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülecek. Rüzgar kuzeydoğudan kuvvetli esecek.

Ege: İzmir’de 27°C ve Muğla’da 24°C gibi sıcaklıklarla parçalı bulutlu hava hâkim. İç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

Akdeniz: Adana’da 24°C ve Hatay’da 23°C’de kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.

İç Anadolu: Ankara ve Konya’da 21°C sıcaklıkla yerel sağanak yağışlar görülecek.

Doğu Karadeniz: Trabzon’da 14°C ve Artvin’de 13°C’de kuvvetli yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu: Erzurum’da 15°C ve Malatya’da 22°C’de yerel olarak kuvvetli sağanak yağış görülecek.

Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır’da 21°C ve Gaziantep’te 24°C’de kuvvetli yağış etkili olacak.