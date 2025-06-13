Hava Savunma Araçları, 80 Binden Fazla Hedef İmha Etti

PUTİN’DEN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da “Özel askeri operasyonun başından bu yana hava savunma sistemlerince havada 80 binden fazla hedef imha edildi” ifadesini kullandı. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Moskova’da 2027-2036 yılları arasında uygulamaya konulacak devlet silahlanma programı projesine ilişkin Rus yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

İHA VE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE VURGULAR

Toplantıda, Rus hava savunma araçları, uzay ve robot sistemleri ile insansı hava araçlarının (İHA) iyileştirilmesinin önemine dikkat çeken Putin, “(Ukrayna’da) Özel askeri operasyonun başından bu yana hava savunma sistemlerince havada 80 binden fazla hedef imha edildi. Bunlardan 7 bin 500’ü operasyonel taktik ve seyir füzeleri ile roketler. Bunların neredeyse yüzde 100’ü Batı üretimidir” dedi. Çeşitli türlerdeki İHA’lara karşı mücadelenin, yeni bir yaklaşım ve çözüm gerektirdiğini belirten Putin, bu alanın güncel olduğunu vurguladı.

YENİ DEVLET SİLAHLANMA PROGRAMI VE YAPAY ZEKÂ

Putin, yeni devlet silahlanma programının, her türlü koşulda etkili olabilen ve türü ne olursa olsun hava saldırı araçlarını başarıyla imha edebilen hava savunma sistemini izlemeyi sağlaması gerektiğini aktardı. İHA birliklerinin kurulması sürecini başlattıklarını belirten Putin, bu birliklerin hızlı bir şekilde gelişiminin sağlanması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, devlet silahlanma programı kapsamında dijital teknolojiler ile yapay zekanın silah sistemi ve askeri teçhizata entegrasyonunun önemini vurguladı.