“Hava Savunma Sistemleri 80 Binden Fazla Hedef İmha Etti.”

RUSYA’DA HAVA SAVUNMA SİSTEMİ GÜÇLENİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da “Özel askeri operasyonun başından bu yana hava savunma sistemlerince havada 80 binden fazla hedef imha edildi.” bilgisini verdi. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Moskova’da 2027-2036 yılları arasında uygulanacak olan devlet silahlanma programı projesini görüşmek amacıyla Rus yetkilileriyle bir araya geldi.

IHA’LARLA MÜCADELEDE YENİ YAKLAŞIM GEREKİYOR

Toplantıda yaptığı değerlendirmelerde, Rus hava savunma araçları, uzay ve robot sistemleri ile insansı hava araçlarının (İHA) iyileştirilmesinin önemine dikkat çeken Putin, “(Ukrayna’da) Özel askeri operasyonun başından bu yana hava savunma sistemlerince havada 80 binden fazla hedef imha edildi. Bunlardan 7 bin 500’ü operasyonel taktik ve seyir füzeleri ile roketler. Bunların neredeyse yüzde 100’ü Batı üretimidir.” şeklinde konuştu. Çeşitli İHA’lara karşı mücadelede yeni bir yaklaşım ve çözüm gerektiğini vurgulayan Putin, bu alanın her geçen gün güncelliğini koruduğunu belirtti.

YENİ DEVLET SİLAHLANMA PROGRAMI

Putin, “Bu bağlamda, yeni devlet silahlanma programının, her türlü koşulda çalışabilen ve türü ne olursa olsun hava saldırı araçlarını etkili şekilde imha edebilen hava savunma sistemini sağlaması gerekiyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca, İHA birliklerinin kurulması sürecini başlattıklarına işaret ederek, bunların hızlı bir gelişim göstermesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Devlet silahlanma programı çerçevesinde dijital teknolojiler ile yapay zekanın silah sistemi ve askeri teçhizata entegre edilmesinin önemini de vurguladı.