Hava Sıcaklığı 49 Dereceye Ulaştı

ŞANLIURFA’DA HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR

Şanlıurfa’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları günlük yaşamı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Atatürk Bulvarı’ndaki termometre 49 dereceyi gösteriyor. Kavurucu sıcaklardan korunmak için vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışıyor.

SICAKLIĞIN ETKİLERİ GÖZLEMLENİYOR

Yüksek sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde insanların sokaklarda daha az görünmesi dikkat çekiyor. Bu durum, şehirdeki sakinliğin artmasına neden oluyor. Sıcak havaların özellikle öğle saatlerinde yaşamı zorlaştırdığı ifade ediliyor.