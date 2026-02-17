Hava Sıcaklıkları Perşembe Günü 10 Derece Düşecek

Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava durumu, iki gün boyunca devam edecek. Meteoroloji tarafından yapılan güncel tahminlere göre, perşembe günü sıcaklıklar 8 ila 10 derece düşecek. Hafta sonuna gelindiğinde ise sıcaklıkların yeniden artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

METEOROLOJİDEN AÇIKLAMALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna yönelik açıklamalarda bulundu. Yurdun batısında Orta Akdeniz kaynaklı bir sistemin etkili olduğunu belirten Çelik, bu sistemin yarın ülke genelinde yağışlara yol açacağını ifade etti. Çelik, çoğunlukla sağanak şeklinde olacağı öngörülen yağışların, Toroslar’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceğini aktardı.

TOZ TAŞINIMI DEVAM EDİYOR

Ülke genelinde, haftanın başında etkili olan toz taşınımının yurdun doğu bölgelerinde hala devam ettiğini vurgulayan Çelik, “Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı hala mevcut. Yarın ve perşembe günü de özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımını göreceğiz. Yağışlar bu bölgede çamur şeklinde de gerçekleşebilir. Bu durum ayrıca hava kirliliğine de olumsuz etkilerde bulunacaktır. Bu nedenle dikkatli olunması gerekiyor.” dedi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yurdun güney kesiminde kuvvetli yağışların etkisini sürdürdüğünü hatırlatan Çelik, yarın yağışlara karşı güney bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Perşembe günü batı bölgelerinde havanın açacağını belirten Çelik, “Sadece doğu bölgelerimizde yağış var. Batı bölgelerimizde de sıcaklık düşüşlerini gözlemleyeceğiz. Perşembe sabahı dikkat çekici, çünkü sıcaklıklar mevsim normallerine kadar düşüyor. İki gün içinde yaklaşık 8-10 derecelik bir sıcaklık düşüşü bekleniyor. Ancak sıcaklıklar, hafta sonu tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.” şeklinde konuştu.

İSTANBUL’DA SICAKLIKLAR 16 DERECEYE YÜKSELECEK

Ankara, İstanbul ve İzmir’de yarın yağış beklendiğini aktaran Çelik, perşembe günü bu üç büyükşehirde de parçalı bulutlu bir havanın hâkim olacağını bildirdi. Kuzeyden esen rüzgarlarla birlikte düşen sıcaklıkların hafta sonuna doğru Ankara’da 13, İstanbul’da 16 ve İzmir’de 17 dereceye kadar yükseleceğini belirtti.