Galatasaray 5-2 ile Juventus’u Mağlup Etti

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE HEYECAN ARTILIYOR

2025-2026 sezonunun son 16 play-off turu ilk maçları nefes kesen anlara sahne oldu. Okan Buruk’un teknik direktörlüğündeki temsilcimiz Galatasaray, İtalya’nın Juventus ekibiyle Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Hollandalı hakem Danny Makkelie’nin yönetiminde gerçekleşen mücadelede, Galatasaray, ilk yarısını 2-1 geride tamamladığı maçı 5-2’lik skorla kazanmayı başardı.

GALATASARAY GOLLERLE FARKI AÇTI

Galatasaray’a galibiyeti getiren goller, 15. dakikada Gabriel Sara, 49 ve 75. dakikalarda Noa Lang’ın, 60. dakikada Davinson Sanchez’in ve 86. dakikada Sacha Boey’in ayaklarından geldi. Juventus’un gollerini ise 16 ve 32. dakikalarda Teun Koopmeiners kaydetti. Karşılaşmanın 37. dakikasında Andrea Cambiaso, gördüğü sarı kart yüzünden rövanş maçında cezalı duruma düştü.

KIRMIZI KARTLA İŞLER KARMAŞIKLAŞTI

Müsabakanın 59. dakikasında sarı kart gören Juan Cabal, 67. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Galatasaray, 25 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Juventus ile rövanş mücadelesine çıkacak.