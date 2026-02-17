NATO Steadfast Dart 2026’da Türkiye’nin Gücü Sergilendi

nato-steadfast-dart-2026-da-turkiye-nin-gucu-sergilendi

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, NATO’nun en kapsamlı tatbikatı Steadfast Dart 2026 süresince TCG Anadolu gemisinde görev yapan gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tatlıoğlu, “Bu tatbikata NATO’dan 11 ülke katılmakta. Biz de Anadolu Türk Deniz Kuvveti olarak çok maksatlı amfibi gemimiz TCG Anadolu, denizde ikmal muharebe destek gemisi TCG Derya, ilk milli ve yerli fırkateynimiz TCG İstanbul ve yarı ömür modernizasyonunu milli imkanlarla yapmış olduğumuz TCG Oruçreis fırkateynimizle katılıyoruz.” şeklinde konuştu.

ÇEŞİTLİ ASKERİ ARAÇLARLA KATILIM

Tatlıoğlu, tatbikatta amfibi deniz piyade taburunun yanı sıra zırhlı amfibi hücum araçları, su altı taarruz ve savunma komandoları, helikopterler, insansız deniz araçları ile birlikte üç adet Bayraktar TB3 SİHA’nın da yer aldığını belirtti. Tatbikatın iki temel unsuruna dikkat çeken Tatlıoğlu, “Birincisi Türk Deniz Kuvvetlerinin güç aktarım kabiliyetinin gösterilmesi.” ifadelerini kullandı. TCG Anadolu gemisi aracılığıyla 8 bin kilometreden fazla mesafeye deniz piyadeleri ve amfibi gücünün taşındığını vurguladı.

TB3’LERİN TATBİKATTAKİ YERİ

Tatlıoğlu, “İkinci önemli konu da TB3’leri ilk defa bir NATO tatbikatında kullanıyoruz. Ayrıca TB3’leri ilk kez bir amfibi harekatta kullanıyoruz. Bu NATO için de yeni bir doktrin. NATO içinde İHA’ları kullanarak yaptığımız ilk amfibi harekat.” şeklinde ekledi.

DÜNYADA FARKLI GÖREVLERDE VARIZ

Oramiral, sadece Baltık Denizi’nde değil, dünya genelinde deniz kuvveti olarak aktif olduklarını ifade etti. Anadolu Türk Deniz Kuvveti’nin Baltık Denizi’nde, Somali’nin Hint Okyanusu’nda tatbikatlar yaptığını, gemilerin Basra Körfezi’nde, Lübnan’ın batısında ve Libya’nın kuzeyinde görev icra ettiğini aktardı. Ayrıca Adriatik Denizi’nde İtalyanlarla eğitim faaliyetleri sürdürdüklerini dile getirdi. Tatlıoğlu, Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olması dolayısıyla güçlü bir deniz kuvvetine sahip olmasının gerektiğini belirterek, “Biz de çok güçlü bir deniz kuvvetleriyiz.” mesajını verdi.

