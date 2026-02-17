Fenerbahçe Yıldızı Talisca Lig Şampiyonluğu Hedefini Vurguladı

Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe’nin önemli ismi Anderson Talisca, performansı ve takım hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Brezilyalı futbolcu, ülkesindeki Globo’ya verdiği röportajda, “ODAK NOKTAMIZ SÜPER LİG” ifadesiyle düşüncelerini dile getirdi.

Zorlu rakiplerle dolu Türk futbolunu değerlendiren Talisca, “Burada yaşadığım dönemden çok memnunum. Türk futbolu çok rekabetçi ve her maçta sahada her şeyinizi vermeniz gerekiyor. Bu lig, giderek daha fazla sayıda büyük oyuncuyu kadrosuna katıyor ve bu da performans göstermenin ve kazanmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Son derece kaliteli bir kadromuz var ve odak noktamız Süper Lig’i kazanmak.” şeklinde konuştu.

“SÜREKLİ FİNAL İMAJI”

Trabzonspor karşısında alınan zaferin önemine dikkat çeken Talisca, “Trabzonspor’a karşı aldığımız galibiyet gücümüzü gösteriyor ve şampiyonluk mücadelesinde bizi hayatta tutuyor. Son maça kadar her maç bir final olacak. Fiziksel, taktiksel, teknik ve psikolojik olarak hazır olmalıyız.” dedi.

“EN ÖNEMLİ GALİBİYETLERDEN”

Talisca, Trabzonspor galibiyeti hakkında ise, “Şüphesiz, bu sezonun en önemli galibiyetlerinden biriydi. Bu maçın önemini biliyorduk çünkü Türkiye’de büyük önem taşıyan bir maç. Gol için mutluyum ama üç puan için daha da mutluyum.” sözlerini sarf etti.

“HEDEFİMİZ AÇIK”

Son olarak, 32 yaşındaki futbolcu, “Bu sezon ana hedefimizin lig şampiyonluğu kazanmak olduğunu gizlemiyoruz. Tüm takımın bu kupayı kazanmaya kararlı olduğunu söyleyebilirim. Son derece zor bir maçtı (Trabzonspor) ve takım olarak gücümüzü gösterme fırsatı oldu.” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK PERFORMANS”

Fenerbahçe forması altında bu sezon 35 maçta görev alan Anderson Talisca, 21 gol atarak dikkat çeken bir performans sergiledi ve 4 asist üretti.