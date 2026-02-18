Yeni Yıl “Ateş Atı” İle Kutlandı

DOĞU ASYA “ATEŞ ATI” YILINA GİRDİ

Doğu Asya yeni yıla “Ateş Atı” olarak adlandırılan dönemle girdi. Çinli yetkililer, 17 Şubat 2026’da başlayacak ve 15 gün sürecek Bahar Festivali çerçevesinde, geçen yılki 9 milyarı aşarak rekor bir seviyede 9,5 milyar yolculuk yapılacağını öngörüyor. Ay takviminin ilk yeni ayı ile başlayan bu süreç, Çin takviminde bağımsızlık, hız ve eylemle özdeşleşen “Ateş Atı” yılı olarak kabul ediliyor.

KUTLAMALAR COŞKUYLA DEVAM EDİYOR

Çin kültüründe hareketi ve ilerlemeyi simgeleyen, canlılık, atılganlık ve bağımsızlık getireceği düşünülerek kutlanan At Yılı’nın gelişi, Çin genelinde ve yurt dışındaki Çinliler tarafından coşkuyla karşılandı. Yeni yıla hazırlık için cadde ve sokaklar, kırmızı renkli Çin fenerleriyle süslenirken, alışveriş merkezleri, dükkanlar ve apartmanların girişleri at figürleriyle donatıldı. Ayrıca, yeni yıl dileklerini ifade eden Çince karakterlerin yazılı olduğu şeritlerle bu mekanlar renklendirildi.

ÇİN EKONOMİSİNE OLUMSUZ ETKİLERİ ENGELLENECEK

” Ateş Atı” yılının en son 1966 yılında kutlandığı ve bir sonraki “Ateş Atı” yılının 2086 olacağı belirtildi. Daha önceki bir At Yılı ise 2014 yılında yaşandı. Bu sembolün iş dünyasında liderlik ve ivme kazanma anlamını taşıdığı ifade edilmekte. Bu nedenle, Pekin yönetimi, uzun tatilin iç tüketimi artırarak Çin ekonomisini canlandırmayı planlıyor. Çin, yeni yılı, insansı robotların kılıç sallayıp çocuklarla dövüş sanatları gösterisi yaptığı büyük bir televizyon galasıyla kutlayarak, ülkenin gelişmiş yapay zeka hedeflerini de simgeliyor.