Hava Yolu Hedefi 258,6 Milyon Yolcu

DHMİ revize ettiği raporda bu yıl hava yolu yolcu sayısının 258 milyon 669 bin 596’ye ulaşmasını öngörüyor. Geçen yıl 247 milyon 180 bin 962 olan sayı yüzde 4,6 artacak. Önceki tahmin 249 milyondu. Gelecek yıl hedef 271 milyon 743 bin 460.

İÇ HATLARDA YÜZDE 6,1 ARTIŞ BEKLENİYOR

Geçen yıl dış hat yolcu sayısı 145 milyon 202 bin 376 idi. Bu yıl yüzde 3,6 artışla 150 milyon 432 bin 78’e çıkması öngörülüyor. 2027’de bu sayı 156 milyon 854 bin 99 olacak. İç hat yolcuları 2025’te 101 milyon 574 bin 184 seviyesindeydi. Bu yıl yüzde 6,1 artarak 107 milyon 774 bin 390’a yükselecek. İç hat yolcu sayısının 2027’de 114 milyon 398 bin 185’i bulması bekleniyor.

UÇAK TRAFİĞİ VE YÜK HACMİ YÜKSELİYOR

Transit üst geçişler dahil uçak trafiği 2025’te 2 milyon 511 bin 726 idi. Bu yıl 2 milyon 529 bin 8’e yükseleceği öngörülüyor. Gelecek yıl ise 2 milyon 699 bin 624’e çıkması tahmin ediliyor. İç hat uçak trafiğinin 2026’da 1 milyon 43 bin 705’i bulması bekleniyor. Dış hat trafiği 973 bin 717 olarak tahmin edildi. Transit üst geçişler geçen yıl 583 bin 314 iken bu yıl 511 bin 586’ya gerileyecek. Gelecek yıl 583 bin 838’e çıkması öngörülüyor. Havalimanlarında yük hareketi geçen yıl 5 milyon 383 bin 836 tondu. Bu yıl 5 milyon 430 bin 838 tona ulaşması hesaplanıyor. 2027’de bu rakamın 5 milyon 637 bin 201 tona çıkması bekleniyor.