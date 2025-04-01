Hava Yolu Ulaşımında Yeni Dijital Sistem

YENİ DİJİTAL PLATFORMLAR YOLCU TALEPLERİNİ TAKİP EDECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava yolu ulaşımında yeni bir sistemin uygulamaya konulduğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu’nun belirttiği üzere, bu yeni sistem ile yolcuların tüm şikayet ve talepleri tek bir dijital platform üzerinden takip edilebilecek. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından başlatılan “Yolcu Hakları Modülü”, Kurumsal Dönüşüm Merkezi – Kurumsal Kaynak Planlama (KDM-ERP) yapısına entegre edilerek, yolcuları, hava yolu şirketlerini ve ilgili idareleri tek çatı altında bir araya getirecek. Yolcular, bu platform üzerinden şikayetlerini hızlı bir şekilde iletebilecek ve süreç daha kısa sürede sonuçlanacak.

FİZİKİ BELGELERİN YERİNİ ÇEVRİM İÇİ ORTAM ALIYOR

Yenilikçi uygulama, fiziksel evrak ve e-posta süreçlerini sona erdiriyor. Artık tüm başvurular çevrim içi ortamda değerlendirilecek. Havayolu şirketleri, ilk aşamada gelen talepleri inceleyecek. Eğer bir anlaşmazlık yaşanırsa, SHGM, sürece doğrudan müdahil olacak. Türkiye’nin geliştirdiği bu dijital sistemin, Avrupa Birliği ülkelerindeki sistemlerden daha kapsamlı olduğu vurgulanıyor. Böylece yolcu haklarının dijitalleşmesi sürecinde öncü bir modele imza atıldığı ifade ediliyor.