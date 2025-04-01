Hava Yolu Yolcu Hakları Dijitale Taşınıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava yolu ulaşımında yeni bir sistemin uygulamaya sokulduğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu’nun yaptığı açıklamada, yeni sistem sayesinde yolcuların tüm şikayet ve taleplerinin tek bir dijital platform üzerinden izleneceği belirtildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından hayata geçirilen “Yolcu Hakları Modülü”, Kurumsal Dönüşüm Merkezi – Kurumsal Kaynak Planlama (KDM-ERP) yapısına entegre edilerek yolcular, hava yolu şirketleri ve ilgili yönetimler için ortak bir alan oluşturacak. Yolcular, bu sistem üzerinden şikayetlerini doğrudan iletebilecek ve süreç hızla neticelenecek. Yenilikçi uygulama, yolcu haklarını daha etkin korumayı ve hava yolu şirketlerini daha şeffaf bir hizmet sunmaya yönlendirmeyi amaçlıyor.

FİZİKİ EVRAK DÖNEMİ BİTİYOR

Bahsedilen uygulama ile birlikte, fiziksel evrak ve e-posta döneminin sona erdiği ve artık tüm başvuruların çevrimiçi ortamda değerlendirileceği ifade ediliyor. Havayolu şirketleri öncelikle gelen talepleri gözden geçirecek ve anlaşmazlık durumlarında sürece doğrudan SHGM müdahil olacak. Ayrıca Türkiye’nin kurmuş olduğu bu dijital sistemin, Avrupa Birliği ülkelerindeki sistemlerden daha gelişmiş olduğu vurgulanarak, yolcu hakları konusunda dijital dönüşümde öncü bir model oluşturulduğu belirtiliyor.