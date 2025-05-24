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Havada Şiddetli Fırtına, Pakistan’da

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PENCAP’TA FIRTINA FELAKETİ: CAN KAYIPLARI VE YARALILAR

Pakistan’ın birçok kentinde şiddetli fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Ülkenin en kalabalık eyaleti Pencap’ta meydana gelen fırtınada, eski ve bakımsız binaların çökmesi neticesinde 13 kişi hayatını kaybetti, 92 kişi ise yaralandı. Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) tarafından yayımlanan açıklamada, can kayıplarının Jhelum, Lahor, Ravalpindi, Sheikhupura, Nankana Sahib, Sialkot ve Mianwali şehirlerinde görüldüğü belirtildi. Eyaletin başkenti Lahor’da birçok bölgede ağaçların devrilmesiyle birlikte çok sayıda ev, dükkân ve araç hasar gördü. PDMA, yaşamını yitirenlerin ailelerine maddi yardım sağlanacağını da duyurdu.

UÇAK İNIŞ YAPAMADI

Karaçi’den Lahor’a gitmekte olan bir özel havayolu şirketine ait FL-842 sefer sayılı uçak, fırtına nedeniyle iniş yapamadı. Şiddetli türbülans yüzünden güvenli bir iniş gerçekleştiremeyen uçak, geri dönerek Karaçi’ye sağlıklı bir şekilde ulaştı. Yolcular, iniş sırasında yaşanan sarsıntılar sebebiyle büyük panik yaşadı.

ACİL MÜDAHALE TALEPLERİ

Pencap Başbakanı Meryem Navaz, acil durum ilan etti. Başbakan Navaz, fırtınadan zarar gören bölgelerle ilgili olarak yetkililere acil müdahale talimatı verdi.

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