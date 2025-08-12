Havai Fişek Atma Yangına Neden Oldu

Yangın İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

İstanbul’un Maltepe ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının bir kişinin havai fişek atmasından kaynaklandığı yönündeki iddialar üzerine polis, bölgede inceleme çalışmaları yaptı.

Yangının çıktığı yer, Başıbüyük Mahallesi Dağlar Sokak’ta bulunan otluk alan. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bu ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa süre içerisinde söndürüldü.

Olayın detayları üzerine elde edilen bilgilere göre, yangının çıkmasına sebep olan havai fişek atan kişinin tespit edilmesi için polis ekipleri çalışma başlattı.

Yangının başlangıcında orada bulunanlardan biri, durumu aktardı. Ömer Aksu, “Yarım saat, bir saat önce kendisi geldi, havai fişeği gösterdi bize. Ben, ‘Yakma’ dedim. Burası Başıbüyük Ormanı, her türlü şey oluyor. Kendisi bizi dinlemedi. Kız arkadaşıyla beraber yukarı çıktı. Yakınca da uzaklaştı” ifadelerini kullandı.

Polis, havai fişek atan şüpheliyi yakalamak için gerekli soruşturma başlatmış durumda.