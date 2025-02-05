Havalimanında 933 Liralık Hızlı Geçiş Tepkisi

IZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI’NDA PASAPORT KUYRUKLARI

İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar gelen yolcu terminalinde pasaport kontrolleri için uzun kuyruklar oluştu. Yüzlerce yolcu, pasaport onay işlemlerini tamamlamak adına uzun süre beklemek zorunda kaldı.

BEKLEME SÜRELERİ TEPKİ YARATIYOR

Yolcular, pasaport kontrol gişelerinin yetersiz olduğunu ifade ederek, artan yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getiriyor. Uzayan bekleme süreleri, yolcular arasında tepkiye neden olurken, havalimanı yetkililerinden acil çözüm talep ediliyor.

HIZLI GEÇİŞ HİZMETİ DİKKAT ÇEKİYOR

Bununla birlikte, 25 Euro (933 lira) karşılığında sunulan Fast Track (Hızlı Geçiş) hizmeti sayesinde yolcular, beklemeden pasaport işlemlerini tamamlayabiliyor. Bu hizmetin varlığı, yoğunluğun yaşandığı günlerde yolcuların ilgisini çekiyor.