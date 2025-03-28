Havalimanında Firari Hükümlü Kadın Kılığında Yakalandı

ŞÜPHELİ HAREKETLER

Kars Harakani Havalimanı’nda görevli polis ekipleri, yolcu olarak içeri giren çarşaflı bir kişi ile yanındaki erkek şahsın davranışlarını şüpheli buluyor. Yapılan kimlik kontrolü sırasında, çarşaflı kişinin bir kadına ait kimlik ibraz ettiği görülüyor. Bu durum üzerine, şüpheli kişi arama kabinine alınıyor.

KİMLİK AÇIĞA ÇIKIYOR

Burada gerçekleştirilen aramada, kadın kılığına girmiş olan kişinin S.K. (23) isimli bir erkek olduğu anlaşılıyor. Ayrıca, S.K.’nin pek çok suç kaydının bulunduğu belirleniyor ve hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit ediliyor. Firari hükümlü S.K., gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderiliyor.

Havalimanına girişte çarşaflı şahsa eşlik eden ve kendisini kocası olarak tanıtan H.İ.’nin, kadın kılığındaki kişinin eniştesi olduğu öğreniliyor. H.İ., bu durum nedeniyle suçluyu kayırma suçundan gözaltına alınıyor.