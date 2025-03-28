Havalimanında Kadın Kılığında Erkek Yakalandı

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİ HAREKETLERİ FARK ETTİ

Kars Harakani Havalimanı’nda, polis ekipleri yolcu olarak giriş yapan çarşaflı kişi ve yanındaki erkek şahsın hareketlerinden şüphelendi. Yapılan kimlik kontrolünde çarşaflı kişinin bir kadına ait kimlik ibraz etmesi üzerine, şüpheler arttı ve bu kişi arama kabinine alındı.

İKİNCİ KİMLİK ORTAYA ÇIKTI

Arama sırasında yapılan incelemeler sonucunda, kadın kılığına girmiş olan kişinin S.K. (23) isimli erkek olduğu belirlendi. S.K.’nin birçok suç kaydının bulunduğu tespit edildi ve hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Firari hükümlü S.K., gerekli işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

KADIN KILIĞINDAKİ ŞAHIS VE EŞİ İLE İLGİLİ GÖZALTILAR

Ayrıca, havalimanına girişte çarşaflı firari hükümlüye eşlik eden ve kocası olarak kendini tanıtan H.İ.’nin, kadın kılığındaki kişinin eniştesi olduğu tespit edildi. H.İ., suçluyu kayırma suçundan gözaltına alındı.