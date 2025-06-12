Havalimanında Uçak Kazası Meydana Geldi

KAZA HAKKINDA BİLGİLER

Hindistan’ın Ahmedabad kentindeki havalimanında meydana gelen bir uçak kazasında, Londra’ya sefer düzenleyen Air India uçağında 10 mürettebat ile 242 yolcu bulunduğu kaydedildi. Polis, uçağın bir yerleşim alanına düştüğünü bildirdi. Uçağın düştüğü alanda bir konaklama merkezinin bulunduğu da aktarıldı. Polis, “Bölgenin neredeyse yüzde 70’i ile yüzde 80’ini tahliye ettik, geri kalanını da edeceğiz” açıklaması yaptı. Air India, uçakta 169 Hindistan, 53 İngiliz, 7 Portekiz ve 1 Kanada vatandaşı olduğunu duyurdu. Ahmedabad polis şefi, kazada kurtulan olmadığını ve olay yerinde kayıplar bulunduğunu belirtti.

KAZANIN SEBEBİ VE GÖRÜNTÜLER

Televizyon kanallarının haberlerine göre kaza, uçağın havalanması sırasında gerçekleşti. Enkazın alev aldığını ve havaalanı yakınlarında yoğun siyah dumanların yükseldiğini gösteren görüntüler yayımlandı. Ayrıca, sedyelerle taşınan ve ambulanslarla götürülen yaralıların görüntüleri de medyaya yansıdı.

AIR INDIA’DAN AÇIKLAMA

Air India, kazayla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Ahmedabad-Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçak bir olaya karışmıştır. Şu anda detayları tespit ediyoruz ve daha fazla güncellemeyi en kısa zamanda paylaşacağız” denildi.

SİNYAL KAYBI VE UÇAK MODELİ

Flightradar, uçağın modelinin Boeing 787-8 Dreamliner olduğunu bildirdi. Uçaktan son sinyalin kalkıştan yalnızca saniyeler önce alındığı ifade edildi. Flightradar, “Air India uçağının sinyali yerel saatle 10.08’de, 625 feet yükseklikteyken kesildi” açıklamasını yaptı.

Hindistan Havacılık Bakanı, “En yüksek alarm durumundayız, kurtarma ekipleri sevk edildi” şeklinde bir açıklama yaptı. Bakan, kaza nedeniyle “şok içinde olduğunu” ve “yıkıldığını” dile getirdi.

LONDRA HAVALİMANI’NDAN DOYURA BİLDİRİM

Londra Gatwick Havalimanı, kazayı doğrulayan bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bugün Ahmedabad Havalimanı’ndan ayrılırken düşen AI171 sefer sayılı uçağın yerel saatle Londra Gatwick’e iniş yapacağını doğrulayabiliriz” ifadesi yer aldı.

İNGİLTERE HÜKÜMETİ’NDEN İLK AÇIKLAMA

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, kazanın ardından yaptığı açıklamada, “Hindistan, Ahmedabad’daki yıkıcı uçak kazasıyla ilgili haberler nedeniyle derinden üzgünüz” dedi. Bakan Lammy, “İngiltere, acil şekilde gerçekleri ortaya koymak ve destek sağlamak için Hindistan’daki yerel yetkililerle çalışıyor” diye ekledi. Başbakan Keir Starmer da kazayı “yıkıcı” olarak değerlendirdi ve “Gelişmelerle ilgili güncellemeleri alıyorum, düşüncelerim yolcular ve aileleriyle” ifadelerini kullandı.

KRAL CHARLES’A BİLGİ VERİLDİ

Buckingham Sarayı Sözcüsü, Kral Charles’ın kazayla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı.

HİNDİSTAN BAŞBAKANI’NDAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “Ahmedabad’da yaşanan trajedi bizi hayrete düşürdü, kelimelerin ötesinde yürek parçaladı” dedi. Başbakan, kazadan etkilenenlere yardım için çalışan bakanlar ve yetkililerle iletişim içinde olduğunu vurguladı.