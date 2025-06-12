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Havalimanında Uçak Kazası Meydana Geldi!

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UÇAK KAZASI HAKKINDA BİLGİLER

Hindistan’ın Ahmedabad şehrindeki havalimanında bir uçak kazası gerçekleşti. İngiltere’nin başkenti Londra’ya sefer düzenleyen Air India uçağında toplam 244 kişinin bulunduğu belirtildi. Olay sonrası polis, uçağın yerleşim bölgesine düştüğünü duyurdu.

KAZANIN SEBEBİ VE DETAYLAR

Televizyon kanallarının aktardığı bilgilere göre, kaza, uçağın havalanma esnasında yaşandı. Uçağın modelinin Boeing 787-8 Dreamliner olduğu Flightradar tarafından açıklandı. Uçaktan alınan son sinyalin kalkıştan sadece saniyeler önce geldiği ifade edildi. Flightradar, “Air India uçağının sinyali yerel saatle 10.08’de, 625 feet yükseklikteyken kesildi” şeklinde bilgi verdi.

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