Havalimanlarında Ramazan Bayramı Tatili Yoğunluğu

SEYAHATLER BAŞLADI

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek İstanbul dışında geçirmek isteyenlerin seyahatleri başladı. Öğle saatlerinden itibaren İstanbul’daki havalimanlarında yoğun bir kalabalık gözlemleniyor. Bu yoğunluk sebebiyle terminal binalarının girişinde X-ray kontrol noktalarında kuyruklar oluştu. İGA, İstanbul Havalimanı’nda bugünün programında toplam bin 544 uçuş olduğunu ve 242 bin 455 yolcuya hizmet verileceğini duyurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise bu gün 721 uçuşun yapılması öngörülüyor.

EK SEFERLER ASKIYA ALINIYOR

Bayram tatili dolayısıyla artan talebe yanıt vermek amacıyla havayolu şirketleri ek seferler düzenliyor. 28 Mart – 6 Nisan tarihleri arasında, Türk Hava Yolları’nın (THY) yanı sıra AJet 38, Pegasus 157 ve SunExpress 50 ek sefer gerçekleştirecek. Havayolu şirketleri, talep yoğunluğuna bağlı olarak ilave seferlerde güncellemeler yapacaklarını da belirtiyor.