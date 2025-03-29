Havuzda Deprem Anında Çiftin Panik Anları

DEPREMİN ETKİLERİ

Felaketin en etkileyici anlarından biri, bir gökdelenin çatı havuzunda depreme yakalanan bir çiftin görüntüleri oldu. Videoda, havuzda keyifli zaman geçiren çift, aniden başlayan sarsıntıyla neye uğradıklarına şaşırıyor.

PANİK ANLARI

Suların dalgalanmaya başlayarak taşmasıyla panikleyen çift, hızla havuzdan çıkarak güvenli bir alana ulaşmaya çalışıyor. Biz bu görüntüleri izlerken, o havuzda saniyeler içinde yaşanan korku ve çaresizlik, depremin gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne seriyor.