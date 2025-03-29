Gündem

Havuzda Deprem Anında Çiftin Panik Anları

havuzda-deprem-aninda-ciftin-panik-anlari

DEPREMİN ETKİLERİ

Felaketin en etkileyici anlarından biri, bir gökdelenin çatı havuzunda depreme yakalanan bir çiftin görüntüleri oldu. Videoda, havuzda keyifli zaman geçiren çift, aniden başlayan sarsıntıyla neye uğradıklarına şaşırıyor.

PANİK ANLARI

Suların dalgalanmaya başlayarak taşmasıyla panikleyen çift, hızla havuzdan çıkarak güvenli bir alana ulaşmaya çalışıyor. Biz bu görüntüleri izlerken, o havuzda saniyeler içinde yaşanan korku ve çaresizlik, depremin gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Vali Çiftçi’nin Ramazan Bayramı Mesajı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı mesajında bayramların sevgi ve kardeşliği pekiştirdiğini, ibadetlerin ruhunu günlük yaşantıya entegre etmenin önemini vurguladı. Güvenli iletişimin altını çizdi.
Gündem

Sosyal Medyada Pikachu Kostümlü Eylemci Rüzgarı

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından düzenlenen protestolardaki dikkat çeken Pikachu, CHP Milletvekili Aykut Kaya ile röportaj yaptı ve eylemin sebebini gerginlikler olarak açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.