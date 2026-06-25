Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı Düğün Tarihini Açıkladı

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Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı'nın nişanlandıkları anı yansıtan bir fotoğraf. Çift, mutluluk içinde gülümsüyor ve birbirlerine sarılıyor
Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı, Bodrum'da nişanlanarak 2027 Mayıs'ında düğün yapmayı planladıklarını duyurdular.
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Geçtiğimiz hafta Bodrum’da nişanlanan oyuncu çift Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı, bir davette düğün tarihlerini açıkladı. Çift, 2027 Mayıs ayını hedeflediklerini söyledi. Ancak tarihin değişebileceğini de belirttiler. Köseoğlu ise bazı hayallerinin gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

İKİ YILLIK BİRLİKTELİK ORTAYA ÇIKTI

Çiftin birlikteliği, Köseoğlu’nun birinci yıl paylaşımıyla duyuldu. Daha sonra ikinci yıllarını da kutladılar. Böylece ilişkinin daha uzun süredir devam ettiği anlaşıldı.

ROMANTİK PAYLAŞIMLARLA AŞKLARINI İLAN ETTİLER

Köseoğlu, “Seni bana getiren her yolu seviyorum” dedi. Çınarlı da “Muhteşem bir ikili olduk” notunu düştü. İkili sık sık mutluluk pozlarını paylaştı.

EVLİLİK TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Çınarlı, sevgilisine evlilik teklifi yaptı. Köseoğlu bu teklifi kabul etti. Gelen sürpriz haber takipçileri sevindirdi.

SADE BİR TÖRENLE NİŞANLANDILAR

Çift, Bodrum’da aileleri ve yakın arkadaşlarıyla nişanlandı. Köseoğlu törende pudra pembe saten bir elbise giydi. Sevenler de bu özel günde onları yalnız bırakmadı.

DÜĞÜN İÇİN MAYIS 2027 HEDEFLENİYOR

Çınarlı, düğün için Mayıs 2027’yi düşündüklerini söyledi. Ancak tarihin değişebileceğini de belirtti. Bu açıklamayı bir davette yaptı.

HAYALLERİ GERÇEKLEŞENE KADAR BEKLEYECEKLER

Köseoğlu, bazı hayallerinin olduğunu söyledi. Bu hayaller gerçekleşene kadar evlenmeyi düşünmediklerini ifade etti. Çift, Ege’de sevdikleriyle düğün yapmayı planlıyor.

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