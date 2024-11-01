“Hayallerin İzinde İkinci Şans”

YENİDEN DOĞUŞUN TEMASI

Yönetmen Bilal Kalyoncu’nun imzasını taşıyan komedi filmi “Çirkin Şansı” izleyiciyle buluşuyor. Filmde Eylüler Öztürk, Soydan Soydaş, Halil İbrahim Göker, Aylin Kabasakal, Hilmi Erdem, Nilgün Kasapbaşoğlu, İlkin Tüfekçi ve Doğa Konakoğlu gibi tanınmış isimler rol alıyor.

HAYALLERİN PEŞİNDE

Filmdeki ana karakter Pembe, hayatını çiçek satarak sürdürüyor ve en büyük hayali, süperstar Berke ile tanışmak. Ancak talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybediyor ve bu durum onu arafta bırakıyor. Yanlışlıkla yaşamını yitirdiği için ikinci bir şans bulan genç kadın, hayalini kurduğu yaşama Berke’nin sevgilisi olarak uyanıyor.

HAYAT MÜCADELESİ

Pembe’nin hayallerini gerçekleştirme çabası, karşısına çıkan engellerle daha da karmaşık hale geliyor. Bu zorlu yolculuk, onun hayatta kalma mücadelesini keyifli bir şekilde yansıtıyor.