Hayata Tutunmaya Çalışan Deprem Mağduru Anlattı

HAYATA TUTUNAN FATMANUR ÖZBAĞIŞ’IN ZOR YOLCULUĞU

Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte ailesini kaybeden ve kendisi de uzun bir süre enkaz altında kalan Fatmanur Özbağış, hayata tutunmayı başarsa da yaşadığı acıları bir türlü unutamıyor. 6 Şubat’ta Türkiye’yi derinden etkileyen depremler, en çok can kaybının yaşandığı bölgelerden biri olan Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi’nde 30 yaşındaki Özbağış’a da oldukça ağır bedel ödetti. Deprem sırasında çökme meydana gelen binada, üzerine iki kolon düşen Özbağış, eniştesinin yardımıyla 14 saat sonra kurtuluşa ulaştı fakat bu süreçte anne ve babasının da aralarında bulunduğu yaklaşık 280 akrabasını kaybetti. Yaşadığı kayıplar sonucunda hayatta kaldığına sevinemeyen Özbağış, ailesinin hatıralarıyla yaşamaya çabaladı ve sorumluların hak ettiği cezayı alması için hukuk mücadelesini sürdürdü. Özbağış, AA muhabirine Ebrar Sitesi N Blok’ta meydana gelen ve 80 kişinin hayatını kaybettiği deprem anını şöyle özetledi: “Ben, enkazdan 14 saat sonra çıkarıldım. Üzerimde iki kolon vardı. Kafam boşlukta kaldı, pencerenin önündeydi.”

ACILARLA DOLU KAYIPLAR

Yaşadığı acıların üstesinden gelmenin son derece zor olduğunu ifade eden Özbağış, “Birinci dereceden kaybım sadece annem ve babam ama akrabalarımın yarısı yok. 280’e yakın akrabam hayatını kaybetti” diye belirtti. Ayrıca, 14 kişilik bir ailenin, bir evde vefat ettiğini ve enkazın başında kaybettiği sevdiklerinin eşyaları için kimsenin kalmadığını da vurguladı. Özbağış, “Ne kadar acıdır ki 14 kişi bir evde, hepsi vefat etti” ifadelerini kullanarak yaşadığı derin üzüntüyü açıkladı.

AİLE İLE GEÇEN GÜNLERİN HÜZNÜ

Deprem sonrasında en çok ailesiyle birlikte yaptığı pazar kahvaltılarına özlem duyduğunu aktaran Özbağış, aradan geçen iki yıla rağmen hayatına devam edemediğini bildirdi. Aile ziyaretlerinin yerini artık mezar ziyaretlerinin aldığını belirterek, “Bayramda hepimiz birbirimizi ziyaret ediyorduk, şimdi mezarlarını ziyaret ediyoruz” dedi. Annesinin yokluğunun kendisini nasıl etkilediğini de paylaşan Özbağış, “Bu hayatta annen yoksa, kimsen yok. Ben bu cümlenin altında çok eziliyorum” diyerek, yalnızlığının acısını dile getirdi. Birlikte geçirdikleri mutluluk dolu anları özleyen Özbağış, “Pazar günü herkesin gülerek oturup içtiği çayı özlüyorum. 2 yıldır hava hep zifiri karanlık bizim için,” sözleriyle içini döktü.