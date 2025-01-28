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Hayattaki Bir Karakteri Canlandırmak Keyifli

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GERÇEK HAYATLA BAĞLANTILI BİR ROL

Gerçek bir hikayeden uyarlanan BKM yapımı dizide Vahide karakterini oynamaya büyük bir tutkuyla yaklaşan oyuncu, “Vahide’yi oynamak çok keyifli, yaratıcı bir rol. Senaristimizin teyzesini oynuyorum ve teyzesi hâlâ hayatta. Bu benim için yeni bir deneyim. Oyuncu olarak ben yaratıcı dokunuşumu katabilmekle beraber, hayatta olan bir karakteri canlandırıyorum. Vahide’ye can vermeye çalışmaya bayılıyorum.” ifadelerini kullanıyor.

HAYATTA VAHİDE GİBİ İNSANLAR VAR

Bu açıklamalarıyla birlikte, oyuncu, Vahide’nin gerçek hayattaki yansımalarının önemine dikkat çekiyor. “Vahide gibi insanlar var bu hayatta.” diyerek karakterin gerçekliği ile izleyicilere derin bir bağ kurmayı amaçlıyor. Bu da, onun performansına olan ilgiyi artırıyor.

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