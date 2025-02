Hayvancılık Destekleri Depremzedelere Umut Oldu

ARTAN HAYVANCILIK DESTEKLERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu hayvan destekleri, her geçen gün daha fazla vatandaş tarafından kullanılıyor. Bakanlık, 2025’te de hayvancılık desteklerine devam ederken, depremzedeleri de unutmuyor. Asrın felaketi sırasında hayvanları telef olan vatandaşlara hayvancılık destekleri kapsamında yardım yapıldı. Malatya’da, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayvanları enkaz altında kalan yetiştiriciler, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleriyle yaralarını sarıp üretime devam ediyor.

YENİ HAYVANLAR VE YENİ AHIR

Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde hayvancılık yapan Gülcan Şakar, yaklaşık 20 yıldır bu işle ilgilendiğini ve depremde evlerinin ağır hasar gördüğünü dile getirdi. Ahırlarının çöktüğünü ve hayvanlarını kaybettiklerini belirten Şakar, “Ahırımız yıkıldı, hayvanlarımız telef oldu. Akçadağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gelip kontrol etti, telef olan hayvanları belirledi. Hayvanlarımızı bire bir verdiler. Biraz birikimimiz vardı, kredi çektik ve yardımlarla yeni ahır yaptık.” diye konuştu. Şakar, hayvancılık dışında yapacak başka işleri olmadığını ifade etti ve “Hayvancılıkla uğraşmayı seviyoruz.” dedi. Kendisine 3 büyükbaş hayvan verildiğini belirtirken, “Bir tanesi hamileydi. Hayvanlara kaynanamla birlikte bakıyoruz. Şu an toplamda 12 büyükbaş var.” ifadesini kullandı.

DEVLET YARDIMI ÖNE ÇIKIYOR

Günay Çoban Durmuş, eşiyle birlikte 25 yıldır hayvancılık yaptıklarını belirtti. Depremler sırasında ahırlarının yıkılmasıyla 5 büyükbaş hayvanlarını kaybettiklerini vurgulayan Durmuş, “Ahırımız yıkılınca 5 hayvanımız telef oldu. Devlet deprem zamanında yardım etti, yem, çadır ve para desteği verdi.” dedi. Yıldırım Durmuş ise devletin desteğinin her zaman yanlarında olduğunu söyleyerek, “Devletimiz elinden gelen her türlü yardımda bulundu. İlçe müdürlüğündeki veterinerler kendi evleri depremlerde hasar görmesine rağmen geldiler, köylünün samanı, hayvanı gibi bütün sorunuyla ilgilendiler.” şeklinde konuştu. Şu an 7 büyükbaş hayvanı olduğunu dile getiren Durmuş, bu hayvanların hepsinin devletin verdiği hayvanlardan oluştuğunu ekledi.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİ DE UNUTULMADI

Yeşilyurt ilçesine bağlı Cafana Mahallesi’nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ramazan Mutlu, depremler nedeniyle ahırının bir kısmının çökmesi sonucu 52 küçükbaş hayvanın telef olduğunu söyledi. Zararının karşılandığını anlatan Mutlu, “Devletten Allah razı olsun, bire bir hayvanlarımızın aynı sayısını verdiler, 50 koyun ve 2 koç olmak üzere. Hayvanlarımıza ilaç ve yem, kuzular için çadır temin ettiler.” ifadelerini kullandı. Verilen hayvanların geçen yıl ve bu yıl doğum yaptığını belirten Mutlu, “50 hayvan şu an 120 civarında oldu. Toplamda 240 hayvanım var. Küçükbaş hayvan sayısını 500’e kadar çıkarmayı düşünüyorum.” dedi.