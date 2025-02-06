Hazine 2025 Yılı İlk Dış Borçlanması Tamamlandı

DOLAR CİNSİNDEN TAHVİL İHRACI GERÇEKLEŞTİ

2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2032 vadeli tahvilin ihraç miktarı 2,5 milyar dolar olarak belirlendi. Hazine tarafından yapılan açıklamaya göre, bu ihraç tutarı 12 Şubat tarihinde hesaplara girecek. 12 Şubat 2032 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,125, getiri oranı ise yüzde 7,200 olarak kaydedildi.

Açıklamada, ihracın benzer vadedeki ABD Hazine tahvil getirisi üzerine kayıtlı 287,9 baz puan seviyesindeki prim farkının, uluslararası sermaye piyasalarında son 7 yılda gerçekleştirilen konvansiyonel tahvil ihraçları arasında en düşük prim farkına tekabül ettiği ifade edildi. İhraca 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katına yakın talep gösterdi.

Tahvilin yüzde 40’ı Birleşik Krallık, yüzde 34’ü ABD, yüzde 12’si diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 8’i Türkiye ve yüzde 6’sı da diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Bu tahvil ihracıyla birlikte 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından ilk kez borçlanma gerçekleştirildi. Borçlanma süreci için 5 Şubat 2025 tarihinde Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe Generale’e yetki verilmişti. Kaynak: BloombergHT