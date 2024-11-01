Hazine 4 İhale Gerçekleştirecek 

HAZİNE YENİ İHALELER GERÇEKLEŞTİRİYOR

Hazine, 4 Kasım Pazartesi günü 10 ay (308 gün) vadeli, 10 Eylül 2025 itibarlı bonoyu ve 4 yıl (1.400 gün) vadeli, 6 Eylül 2028 itibarlı, TLREF’e endeksli tahvili yeniden satışa sunuyor. 5 Kasım Salı günü ise, 3 yıl (1.015 gün) vadeli, 10 Ağustos 2027 itibarlı, TÜFE’ye endeksli tahvil ile 10 yıl (3.612 gün) vadeli, 27 Eylül 2034 itibarlı, sabit kuponlu tahvil yeniden piyasaya sürülüyor. Her iki tahvil de 6 ayda bir kupon ödemeli olacak.

İHALELERİN VALÖRÜ BELİRLENDİ

İki günde yapılacak olan 4 ihalenin valörü 6 Kasım 2024 Çarşamba olarak belirleniyor. Hazine, gelecek hafta toplam 56,4 milyar TL iç borç servisi gerçekleştirecek. Bu miktarın 52 milyar 90 milyon TL’si piyasa ödemeleri, 4 milyar 311 milyon TL’si ise kamu ödemeleri olarak planlanıyor.

Kaynak: Foreks