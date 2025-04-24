Hazine Bakanı Şimşek, IMF Başkanı Görüştü

HIZLANDIRILAN TEMASLAR

Bir dizi toplantıya katılmak amacıyla ABD’de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, burada üst düzey temaslar kuruyor ve yatırımcı toplantılarına katılarak Türkiye ekonomisini tanıtıyor. G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları çerçevesinde gerçekleşen bu ziyaret sırasında Şimşek, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile Türkiye ekonomisini değerlendiriyor.

KONULAN GÖRÜŞMELER

Kristalina Georgieva, Mehmet Şimşek’le gerçekleştirdiği görüşmeyi sosyal medya üzerinden paylaşarak, “Türkiye Maliye Bakanı ile harika bir buluşma” dedi. Bu toplantılar, Türkiye’nin ekonomik görünümünü ve büyümeyi kuvvetlendirmeye yönelik politikaları ele almak amacı taşıyor.