Hazine Ve Maliye Bakanı Şimşek Görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı ABD’de Yatırımcılarla Temas Kuruyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi toplantıya katılmak için bulunduğu ABD’de, üst düzey temaslar gerçekleştiriyor. Bakan Şimşek, burada yatırımcı toplantılarına katılarak Türkiye ekonomisini tanıtıyor. G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında ABD’de yer alan Şimşek, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile bir araya gelerek Türkiye ekonomisini masaya yatırdı.

IMF BAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Kristalina Georgieva, Mehmet Şimşek ile gerçekleştirdiği görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı ve şöyle ifade etti: “Türkiye Maliye Bakanı ile harika bir buluşma.” Görüşmede, IMF toplantıları çerçevesinde Türkiye’nin ekonomik görünümü ve ekonomik büyümeyi desteklemeye yönelik politikalar ele alındı.