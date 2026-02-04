Hazine Ve Maliye Bakanlığı’ndan Arsa Satış Duyurusu

Ankara, İstanbul, Konya, Nevşehir, Şanlıurfa, Antalya ve Muğla illerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi, arsa satışları gerçekleştirecek. Resmi Gazete üzerinden yatırımcılara duyurulan ilanda, satışa sunulacak parsellerin detaylarına yer verildi.

İHALEYLE SATILACAK

İhaleler, kapalı zarfla birden fazla teklif sahibinden alınacak teklifler ve görüşmeler ile pazarlık usulü çerçevesinde gerçekleştirilecek. Ayrıca, açık artırma yöntemiyle pazarlık görüşmelerine devam eden teklif sahiplerinin katılımıyla sonuçlandırılacak. Teklif verenler, ayrı ayrı olmak şartıyla birden fazla taşınmaz için teklif sunabilecek. Ancak, birden fazla taşınmaz için yapılan teklifler birbirleriyle ilişkilendirilmeyecek.

İHALELERE KİMLER KATILABİLİR?

İhalelere, gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler, vakıflar, gayrimenkul yatırım fonları ve belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılım gösterebilecek.

ÖDEMELER TAKSİTLİ OLACAK

Teklifler Türk Lirası üzerinden sunulacak. İhale bedeli, peşin veya vadeli olarak ödenebilecek. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin en az yüzde 40’ı peşin ödenecek, kalan tutar ise 12 ayda bir olmak üzere en fazla 48 ayda tamamlanacak. Vadeye bağlı tutar için yıllık yüzde 30 oranında basit faiz uygulanacak.

ARSALAR NEREDE VE FİYATLARI NE KADAR?

Ankara/Çankaya/Çayyolu-1 bölgesindeki 63579 ada 6 parsel, 1789,53 m2 yüzölçümü ile 10 bin lira ihale şartname bedeline sahip ve geçici teminatı 4 milyon lira olarak belirlenmiş; son teklif verme tarihi ise 24 Şubat 2026. İstanbul/Şile/Balibey bölgesinde bulunan 34 ada 13 parsel numaralı 20.800 m2 yüzölçümlü taşınmaz için ihale şartname bedeli 25 bin lira, geçici teminatı ise 25 milyon lira; bu parsel için son teklif verme tarihi de 24 Şubat 2026 olarak belirlenmiştir.