Hedef Holding, Kurumsal Kimliğini Yeniledi

YENİ KURUMSAL KİMLİK YENİLENİYOR

Finans sektörü içerisinde önemli bir konuma sahip olan Hedef Holding, bünyesindeki çeşitli markalarıyla birlikte kurumsal kimliğini yeniden tasarladı. Hedef Yatırım Bankası, İnfo Yatırım, Hedef Portföy ve Colendi Menkul Değerler gibi markalarla güçlenen bu kimlik yenilemesi, şirketin uzun vadeli vizyonunu ve istikrarını daha belirgin bir şekilde öne çıkarıyor. Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Gözde Kuyumcu, “Geçmişin güvenini geleceğin enerjisiyle birleştirdik” diyerek, yeni tasarımın estetikten öte stratejik bir mesaj taşıdığını vurguluyor.

KULLANICI DOSTU WEB SİTESİ

Yenilenen web sitesi, kullanıcılara dost bir arayüz sunuyor ve güncel içerikleri ile artık yalnızca bilgi vermenin ötesine geçerek markanın değerlerini doğrudan hissettirecek bir platform haline geldi. Bu dönüşüm, kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi ve markanın misyonunu daha güçlü bir şekilde iletmeyi amaçlıyor.

DİKKAT ÇEKİCİ FİNANSAL BÜYÜME

Hedef Holding’in finansal büyümesi de göz ardı edilemeyecek boyutta. Hedef Portföy tarafından yönetilen varlık büyüklüğü 100 milyar TL’yi aşarken, iştiraklerinden İnfoX artık uluslararası piyasalarda işlem yapabiliyor. Ayrıca, 1 milyar TL ödenmiş sermaye ile faaliyet gösteren Hedef Yatırım Bankası, saklama yetkisi alarak bağımsız portföyleri bünyesine katarak hızlı ve istikrarlı bir büyüme ivmesi yakaladı. Hedef Holding, bu etkileyici büyüme sürecini finansal başarıların yanı sıra kurumsal kimliğini yenileyerek ve stratejik iletişim boyutunda güçlendirerek sürdürüyor.