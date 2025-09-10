Hekimhan’da İki Tren Çarpıştı

TRAFAKTI OLAYI

Malatya’nın Hekimhan ilçesindeki Hasan Çelebi Mahallesi çevresinde öğle saatlerinde demir cevheri ve yakıt taşıyan iki tren kafa kafaya çarpıştı. Olayın bildirilmesinin ardından, bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALI MÜDAHALE ALTINDA

Kazada ismi bilinemeyen bir makinist yaralandı. Yaralı makiniste sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi edilmeye başlandı. Olayla ilgili olarak teknik incelemelere başlandı.