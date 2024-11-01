“Helal Expo 2024: İstanbul’da Dünya Helal Zirvesi”

DÜNYA HELAL ZİRVESİ VE HELAL EXPO 2024

Dünya Helal Zirvesi Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde ‘Helalde Başarılı 10 Yıl’ temasıyla 27-30 Kasım 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde ‘Helal Expo 2024’ etkinliği düzenlenecek. Bu zirve, helal gıda, finans, moda, sağlık, turizm ve özel markalar gibi farklı sektörlerden uzmanları bir araya getirerek, iş olanaklarını artırmayı ve sürdürülebilir helal uygulamalarını teşvik etmeyi hedefliyor.

Helal Expo 2024, çeşitli ülkelerin iş forumları düzenleyerek ülkeler arası potansiyellerin keşfedilmesine ve iş birliklerinin geliştirilmesine zemin hazırlayacak. Bu forumlar, katılımcılara güncel bilgi sunarken ticari fırsatları değerlendirme imkanı yaratacak. Geçen yıl, 100’den fazla ülkeden 30 binden fazla ziyaretçinin katıldığı etkinlikte toplam 15 bin metrekare alan tahsis edilip 45’ten fazla katılımcı ülke bulunmuştu. Bu yıl da benzer düzeyde yüksek bir katılım ve etkileşim bekleniyor.

KÜRESEL HELAL PAZARININ GÜCÜ

Yaklaşık 10 trilyon dolarlık bir sektörü bir araya getirecek olan bu yılki etkinlikte, Ticaret Bakanlığının davetiyle İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ve gözlemci statüsündeki 60 ülkenin bakanları ve ticaret heyetleri, Uluslararası Bakanlar Oturumu’nda yer alacak. Ayrıca yerli ve yabancı market zincirlerinin kategori satın alma müdürleri, uluslararası tur operatörleri ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de fuarda bulunacak. Gıda ve içecek, sağlık ve güzellik, tekstil, finans, turizm, otelcilik ve eğitim sektörlerinden pek çok profesyonelin katılımıyla etkinliğin zengin içerik sunması bekleniyor.