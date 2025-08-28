Hellas Verona, Al-Musrati’yi Kiralık Alıyor

AYRILIK ZAMANI

Beşiktaş’ta bir ayrılık gerçekleşiyor. İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona, siyah-beyazlıların oyuncusu Al Musrati’yi kiralık olarak kadrosuna eklemek istiyor. İtalyan basınındaki haberlere göre, Hellas Verona, Al Musrati transferi için Beşiktaş ve oyuncuyla anlaşmayı sağladı.

TRANSFER DETAYLARI

Hellas Verona, Al Musrati’yi 7 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna alıyor. Al Musrati, sözleşmeyi imzalamak için İtalya’ya gitmeye hazırlanıyor.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Beşiktaş, ikinci yarısında ise Monaco’da kiralık olarak forma giyen Libyalı orta saha oyuncusu toplamda 36 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu, bu maçlar süresince 3 gol atarak 1 asist yaptı. Al Musrati’nin Beşiktaş ile 2027 yılına kadar devam eden bir sözleşmesi bulunuyor.