Hellas Verona, Al Musrati’yi Kiralıyor

AYRILIK GELİŞMESİ

Beşiktaş’ta yeni bir ayrılık yaşanıyor. İtalya’nın Serie A takımlarından Hellas Verona, siyah-beyazlıların oyuncusu Al Musrati’yi kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Hellas Verona, Al Musrati transferi için Beşiktaş ile oyuncunun temsilcileriyle anlaşma sağladı.

TRANSFER DETAYLARI

Hellas Verona, Al Musrati’yi 7 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla beraber kiralama işlemini gerçekleştiriyor. Al Musrati, sözleşmeyi imzalamak için İtalya’ya gitmek üzere yola çıkacak.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Beşiktaş’ta, ikinci yarısında ise Monaco’da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki Libyalı orta saha oyuncusu, toplamda 36 resmi maçta görev aldı. Bu süreçte 3 gol atan ve 1 asist yapan Al Musrati, Beşiktaş ile 2027 yılına kadar süren bir sözleşmeye sahip.