Hello Kitty’nin 50. Yıl Sergisi Türkiye’de

HELLO KITTY’NİN 50. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA

Tüm dünyayı gezen ‘Hello Kitty 50. Yıl Sergisi’ İstanbul’da ilk kez gerçekleşiyor. Bu sergi, dev top havuzları, rengarenk fotoğraf noktaları ve 3D dekorlarla süslü özel konsept mağazasıyla ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor.

UNUTULMAZ BİR DENEYİM

Akasya AVM’de hayranlarıyla buluşan bu sergi, Hello Kitty hayranları için tam bir görsel şölen haline geliyor. Ziyaretçiler, etkileyici atmosferde keyifli zaman geçirme fırsatı buluyor.

ETKİLEYİCİ MEKAN

Serginin adresi ise Akasya AVM, İstanbul. Burada rengarenk ve eğlenceli bir dünyaya adım atan ziyaretçiler, doğrudan Hello Kitty’nin renkli evrenine dahil olabiliyor.