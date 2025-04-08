Henkel, 2025’te organik büyüme bekliyor!

2024 SATIŞLARINDA GÜÇLÜ BÜYÜME

Henkel CEO’su Carsten Knobel, “2024‘te satışlarımızda güçlü bir organik büyüme elde ettik, karlılığımızı ise önemli ölçüde artırdık. İmtiyazlı hisse başına kazançta yüzde 25’lik kayda değer bir artış elde ettik. Ürünlerimizin müşteri ve tüketiciler için hedeflenen şekilde değer kazanması, kazancımızdaki iyileşmenin temel itici gücü oldu” şeklinde konuştu. Knobel, tüketici ürünleri sektöründe hız kazanan pazarlama faaliyetleri ve her iki iş birimindeki başarılı inovasyonlarla, yatırımlara devam etmenin önemine dikkat çekti. “Hissedarlarımızın şirketin başarılı gelişimine katılmalarını istiyoruz. Bu nedenle, Yıllık Genel Kurul’da temettüde çift haneli bir artış teklif edeceğiz. Ayrıca, 1 milyar Euro’ya varan yeni bir hisse geri alım programına karar verdik” ifadelerini kullandı.

2025 YILI ÖNGÖRÜLERİ

2024 yılında yakalanan orta düzeydeki büyümenin ardından, 2025’te küresel ekonominin ılımlı bir büyüme göstereceği tahmin ediliyor. Bu, Henkel için tüketici ürünlerinin önemli alanlarında hem endüstriyel hem de tüketici talebinin ılımlı bir düzeyde artabileceği sinyali veriyor. Küresel enflasyonun 2025 mali yılında düşmeye devam etmesi ve faiz oranlarının gerilemesi bekleniyor. Henkel, 2024’ün yıllık ortalamasına göre doğrudan malzeme fiyatlarının düşük ila orta seviyede tek haneli bir artış göstermesini öngörüyor. Bu varsayımlar doğrultusunda, Henkel 2025 mali yılında satışlarda yüzde 1,5 ile 3,5 arasında organik büyüme sağlamayı hedefliyor.

2024 MALİ YILI SATIŞ VE KAR PERFORMANSI

Henkel Grup’un 2024 mali yılındaki satışları, önceki yıla göre yüzde 0,3 oranında nominal bir artış göstererek 21,586 milyar Euro’ya ulaştı. Kur etkilerine göre düzeltilmiş satış büyümesi ise yüzde 2,1 olarak gerçekleşti. Organik satış büyümesi, yani döviz kurları ve satın alma/elden çıkarmalara göre düzeltilmiş büyüme, yüzde 2,6 oranında kaydedildi. Bu olumlu gelişme, fiyatlandırmadaki ve miktardaki pozitif ivmeden kaynaklandı. Henkel, dijitalleşmede ilerlemeleri gözler önüne serdi. 2024 yılında yapay zeka (AI) alanındaki gelişmeler öne çıktı. Yapay zeka, Henkel’in dijital stratejisinin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Yapay zeka teknolojisi, süreç otomasyonu, yapıştırıcı geliştirme laboratuvarları, küresel üretim tesisleri ve chatbotlar gibi alanlarda kullanılıyor.

DİJİTAL İNOVASYON VE HEDEFLER

2024 yılında dijital birim Henkel dx, iç yapılarını optimize etti ve dijital uzmanlığını artırdı. Ayrıca, Henkel, SAP, Microsoft ve Adobe gibi dünya çapındaki önde gelen dijital şirketlerle stratejik ortaklıklar geliştirdi. Bu ortaklıklar, Henkel’in dijital projelerine en son teknolojilerin entegrasyonunu sağlıyor. Şirket, dijital inovasyonlara hız vererek platform stratejisini geliştiriyor ve iş birimleri arasındaki iş birliğini artırarak IT verimliliğini önemli ölçüde yükseltiyor. Henkel’in hedeflerinden biri, 2025 yılı sonunda tüm yönetim kademelerinde cinsiyet eşitliğini sağlamak. Şu anda, yönetim pozisyonlarının yaklaşık yüzde 42’sinde kadınlar görev alıyor.

Carsten Knobel, düşüncelerini şu şekilde özetliyor: “2024 mali yılı Henkel için çok başarılı ve önemli bir dönem oldu. Yıl içinde iki kez yükselttiğimiz mali hedeflerimize ulaştık. ‘Amaca yönelik büyüme gündemi’mizi tüm stratejik alanlarda istikrarlı bir şekilde uyguladık ve dönüşüm sürecimizi kararlılıkla ve başarıyla sürdürdük. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz ve şirketimizin dönüşümü somut sonuçlar veriyor. Net bir strateji, güçlü bir ekip ve benzersiz bir şirket kültürüyle geleceğe hazırız.”