Her Kes Yargı Mercilerine Parmak Sallayamaz

ERICLIK VE ADALET UZERINE VURGULAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen “Danıştay’ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni”nde konuşmalar gerçekleştirdi. Erdoğan, adaletin önemine dikkat çekerek “Adalet terazisindeki en küçük bir sapma tamiri de telafisi de mümkün olmayan yıkıcı sonuçlara her zaman gebedir” ifadesini kullandı. Devletin ancak adaletle hükmedebileceğini belirten Erdoğan, “Haksızlığa yol veren haklıya hakkını teslim edemeyen hiçbir otorite varlığını sürdüremez” diye ekledi. Hükümetin önceliklerinden biri olarak, “Etkin, güçlü, hızlı ve erişilebilir bir adalet” oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

YARGI SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN DÜZENLEMELER

Erdoğan, yargı sisteminin güçlendirilmesi için şimdiye kadar birçok düzenleme yapıldığını ifade etti. Yargının bağımsızlığını önemseyen Erdoğan, “Vesayet dönemlerinin acı hatırası olan üstünlerin hukukunu geride bıraktık, yerine hukukun üstünlüğü ilkesini bu ülkede egemen kıldık” diye konuştu. Bunun yanı sıra, “Darbelere hak ettikleri hükmü giydiren adil ve demokratik bir yargı rejimini kurduk” sözleriyle, yargı bağımsızlığına tarafsızlık ilkesinin eklendiğini vurguladı.

HUKUKA SAYGI VE GÜVEN ORTAMI

Erdoğan, hukuk ve kanunlara uyan vatandaşların haklarını koruma konusundaki kararlılıklarını yineledi. Hiçbir taviz vermeyeceklerini belirterek, “Kendini yasadan devletten üstün görenlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz” dedi. Ayrıca, demokrasiyi tehdit eden gruplarla mücadelelerine devam edeceklerini belirtti. “Eleştiri bahanesiyle kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz” diyerek yargı üzerindeki baskılara karşı durduklarını ifade etti.