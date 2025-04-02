Her Parti Türkiye Partisi Olmalı

TERÖRE SON VERME HEDEFİ

Bahçeli, Cumhuriyetin yeni yüzyılında terörü tamamen bitirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. “Terörsüz Türkiye sürecinde yalnızca dağdaki terör değil, şehirdeki vandalist anlayış da sona ermeli” diyerek, Türk siyasetinin temel kaynağının Türk milleti olduğunu vurguladı. “Ya terör ya demokrasi, ya silah ya siyaset” tercihinin netleşeceği bu süreçte, tüm partilerin şiddetten arınarak demokratik meşruiyetle hareket etmesi gerektiğini savundu.

TÜRKİYE PARTİSİ KAVRAMI VE ORTAK DEĞERLER

Bahçeli’ye göre, bir partinin “Türkiye partisi” olabilmesi için hukuki kuruluşun ötesinde, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve ortak tarih ile kültüre bağlılık göstermesi şart. “Siyasi partiler, etnik ve mezhepsel kimliklerin ötesine geçen, kapsayıcı bir söylem geliştirmeli. Meclis, siyaset ve toplum arasındaki uyum büyük önem taşıyor” ifadeleriyle, temsilin güçlendirilmesi ve kucaklayıcı politikaların gerekliliğine dikkat çekti.

ŞİDDETLE İLİŞKİ KESİLMELİ, DEMOKRASİ ÖNCELENMELİ

Siyasetin demokratik meşruiyetinin halkın rızasına ve hukukun üstünlüğüne dayanması gerektiğini belirten Bahçeli, “Bir parti, belirli bir etnik veya bölgesel kimliğe dayanırsa ve şiddetle ilişkilendirilirse geniş toplumsal destek alamaz. Şiddetle arasına net çizgiler çekmeli” dedi. Ekonomi, eğitim, sosyal adalet ve özgürlükler gibi konularda kapsayıcı politikalar üretilmesinin önemine vurgu yaptı.

İMRALI’DAN GELEN ÇAĞRI

Bahçeli, İmralı’dan gelen “ayrı devlet, federasyon veya özerklik talebi olmadan silah bırakma” çağrısını, yeni bir sürecin başlangıcı için önemli bir adım olarak değerlendirdi. Ancak bu sürecin başarıya ulaşması için, “Terörü olumlayan ya da vandalizme dayanan siyaset anlayışının tarihe karışması şart” diye ekledi.

SİYASETİN ÖZNESİ İNSAN, CÜMLESİ MİLLET

MHP lideri, siyaset anlayışlarını “Öznesi insan, nesnesi devlet, yüklemi demokrasi, cümlesi millet” olarak tanımladı. “Hür birey, müreffeh toplum ve güçlü devlet” hedefiyle, milletin huzur ve refahını merkeze aldıklarını belirtti. “Her parti, milli ve manevi değerleri savunarak kendini bu merkeze göre tanımlamalı” sözleriyle konuşmasını tamamladı.