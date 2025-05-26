heyelan-nedeniyle-38-ev-tahliye-edildi

HEYELAN DURUMU VE ETKİLERİ

Erzurum’a 111 kilometre mesafede bulunan, Tortum Şelalesi’nin hemen yakınındaki kırsal Çağlayan Mahallesi’nde dün sabah itibarıyla heyelan meydana geldi. Mahalle yollarında yer yer 1-2 metrelik çökmelere neden olan bu heyelan, 3 evde ağır, 35 evde ise hafif veya orta hasar oluşturdu. Ayrıca bahçe ve sera alanlarında da toprak kaymasıyla zararlar yaşandı. Yaralanma veya can kaybı olmadan atlatılan bu olay sonrası, 38 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Çökmelerin yaşandığı mahalle yolunun güvenliği için trafiğe kapatıldığı, ulaşımın ise eski Çağlayan Mahallesi yolundan sağlandığı bildirildi.

RİSK ANALİZİ İÇİN ÖNLEMLER

Bölgedeki risk analizi çalışmaları için AFAD Başkanlığı’ndan bir ekip bölgeye gönderilecek. Ekip, hava fotoğrafları alarak ‘lidar’ ölçüm tekniği ile detaylı bir araştırma gerçekleştirecek. Bu işlemler, bölgedeki durumu daha iyi anlamak ve gelecekte benzer olayların önüne geçebilmek amacıyla yapılacak.

VALİ İNCELEMESİ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de heyelan olayının yaşandığı Çağlayan Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi, durumu yerinde görmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla bölgeye geldi.