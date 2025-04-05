Heyelan Nedeniyle Kapanan 60 Yoldan 30’U Açıldı

SASON’DA ŞİDDETLİ SAĞANAK SONRASI HEYELANLAR

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından çeşitli bölgelerde heyelanlar yaşandı. Heyelanlar nedeniyle 20 köy ve 40 mezraya ulaşım sağlayan toplam 60 yol kullanılamaz hale geldi.

ULAŞIM AKSADI, EKİPLER SEFERBER OLDU

Yaşanan ulaşım sorununun giderilmesi için Sason İlçe Özel İdare ekipleri derhal çalışma başlattı. Yapılan müdahaleler sonucunda 20 köy ve 10 mezra yolunun ulaşıma açıldığı bildirildi. Ekipler, kalan 30 mezra yolundaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR HIZLA SÜRÜYOR

Heyelan nedeniyle kapalı olan yolların tamamının en kısa sürede ulaşıma açılması için ekipler yoğun mesai harcıyor. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların ulaşım sorununun çözülmesi hedefleniyor.

METEOROLOJİ UYARILARINA DİKKAT

Bölgede etkili olan sağanak yağışların ardından yetkililer, vatandaşları olası heyelan ve su baskınlarına karşı uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bölge için yayınladığı sarı kodlu uyarılar dikkate alınarak tedbirli olunması tavsiye ediliyor.

KÖYLÜLERİN BEKLENTİSİ

Yolların kapanması nedeniyle zor günler geçiren köylüler, ulaşımın bir an önce normale dönmesini bekliyor. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, ürünlerini pazara ulaştırmakta güçlük çektiklerini belirtiyor.

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