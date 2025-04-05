Heyelan Nedeniyle Kapanan 60 Yoldan 30’u Açıldı

SASON’DA ŞİDDETLİ SAĞANAK SONRASI HEYELANLAR YAŞANDI

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından çeşitli bölgelerde heyelanlar oluştu. Yaşanan toprak kaymaları nedeniyle bölgede ulaşım ağı büyük ölçüde etkilendi.

60 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Heyelanlar sonucunda 20 köy ve 40 mezra yolunun kullanılamaz hale gelmesiyle toplamda 60 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Yaşanan bu durum, bölgedeki vatandaşların günlük hayatını olumsuz etkiledi.

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI HIZLA SÜRÜYOR

Sason İlçe Özel İdare ekipleri, ulaşıma kapanan yolların açılması için acil müdahale çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar neticesinde şu ana kadar 20 köy ve 10 mezra yolunun ulaşıma açıldığı bildirildi. Ekipler, kapalı olan 30 mezra yolunda ise çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANMAK ÜZERE

Yetkililer, yoğun çabalar sonucunda kısa sürede tüm yolların ulaşıma açılacağını belirtiyor. Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığı ifade ediliyor.

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