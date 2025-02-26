Heyet Yarın İmralı’da Açıklama Yapacak

DEM PARTİ SÖZCÜSÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, üçüncü defa İmralı Adası’na gitmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunulduğunu bildirdi. Bakanlık onayı alındı ve ziyaretin yarın gerçekleştirileceği duyuruldu. Bu görüşme sonrası Öcalan’dan bir silah bırakma çağrısı yapılması bekleniyor. Doğan, “Öcalan’dan gelecek tarihsel açıklamayı bekliyoruz. Yeni bir hayatın eşiğindeyiz.” dedi.

HEYETTE YER ALACAK İSİMLER

Bu kez İmralı heyetinin içinde, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan’ın yanı sıra, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve avukat Faik Özgür Erol da yer alacak. Daha önceki heyette ise DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan bulunmaktaydı.

HİSSELER İMRALI’DAN GELEN ÇAĞRIDAN BEKLENİYOR

Heyetin ziyareti sonrası yarın kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor. DEM Parti, bu açıklamanın İmralı’daki görüşmeden sonra saat 17.00’de İstanbul’da yapılacağını bildirdi. DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan’ın çağrısının görüntülü olmasını talep ediyor. Ancak Adalet Bakanlığı, mevzuat gereği görüntülü çağrının mümkün olmadığını belirtiyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmralı’dan yapılacak açıklamanın videosunun mevzuata uygun olmayacağını ifade etti. Öcalan’ın bir sayfalık mesajında, örgütün feshedildiği ve “gelinen aşamada silahlı mücadelenin bir anlamı kalmadığı ve bu dönemin bittiği” vurgusunun yer alacağı öğrenildi.

SÜREÇ BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024’te “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.” ifadelerini kullanmıştı. DEM heyeti iki kez PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü ve şimdi gözler İmralı’dan gelecek çağrıda.