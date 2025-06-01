Heykel Bagajdan Çıktı, Üç Gözaltı!

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin bagajında yer alan neoklasik döneme ait olduğu ifade edilen bir kadın heykeli yakaladı, bu olayla bağlantılı olarak üç kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılacağı bilgisini aldı. Ekiplerin ortak çalışması çerçevesinde Manisa’dan hareket eden otomobil, kentin girişinde durduruldu.

DÖNEMİN EN İKONİK ESERLERİNDEN BİRİ

Yapılan aramalarda, aracın bagajında çarşafa sarılı olarak bulunan yaklaşık bir metre boyundaki mermer kadın heykeli ele geçirildi. Ekipler, bu olayla ilgili üç zanlıyı gözaltına alarak, heykeli müze yetkililerine teslim etti. Müze yetkilileri, başı olmayan heykelin 19’uncu yüzyıl neoklasik dönem sanatının en ikonik eserlerinden biri olduğunu bildirdi.