Heykel Bagajdan Çıktı, Üç Gözaltı!

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilin bagajında neoklasik döneme ait olduğu belirtilen bir kadın heykeli ele geçirdi ve üç kişiyi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü’nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri, yurt dışına tarihi eser kaçırılma girişimini tespit etti. Yapılan ortak çalışmanın sonucunda, Manisa’dan hareket eden otomobil, kentin girişinde durduruldu.

DÖNEMİN EN İKONİK ESERLERİNDEN BİRİ

Otomobilde yapılan detaylı aramada, bagajda çarşafa sarılmış bir metre boyundaki mermer kadın heykeli bulundu. Ekipler, bu durumda olan üç zanlıyı gözaltına aldı ve heykeli müze yetkililerine teslim etti. Müze yetkilileri, başsız heykelin 19’uncu yüzyıl neoklasik dönem sanatının en ikonik eserlerinden biri olduğunu ifade etti.