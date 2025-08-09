Hibe Kapsamı Genişletildi, 13 Model Düştü

ELEKTRİKLİ ARAÇ HİBESİ PROGRAMINDA YENİ MODELLER

Birleşik Krallık’ta elektrikli araç sahibi olmayı kolaylaştırmak amacıyla uygulanan Elektrikli Araç Hibesi (ECG) programı, 13 yeni model ile genişliyor. Nissan, Renault ve Vauxhall’dan toplam 13 model, bu program içine dahil edildi. Sürücüler, bu hafta başında açıklanan 4 Citroën modeliyle birlikte, yeni eklenen elektrikli araçlarda hibe kapsamında 1.500 sterlin tasarruf edebiliyor.

DAHA UCUZ VE DAHA ERİŞİLEBİLİR

Araç fiyatı 37 bin sterlinin altında olan modeller, satış noktasında otomatik olarak 1.500 sterlin indirimle sunulacak. Bu sayede Birleşik Krallık’ta elektrikli araç sahibi olmak, hem daha ucuz hem de daha erişilebilir hale geliyor. Hükümetin 650 milyon sterlinlik Değişim Planı’nın bir parçası olan bu destek, elektrikli araç geçişini hızlandırmayı, sanayi ve istihdamı güçlendirmeyi amaçlıyor. Ülkenin, 2024’te Avrupa’nın en büyük elektrikli araç pazarı olma hedefini sürdürmesi için toplamda 4,5 milyar sterlinlik bir yatırım planı mevcut.

YENİ MARKA VE MODELLER

Yeni eklenen markalar ve modeller şöyle sıralanıyor: Renault Alpine A290, Renault Megane, Renault 4, Renault 5, Renault Scenic, Nissan Micra, Nissan Ariya, Vauxhall Corsa Electric, Vauxhall Combo Life Electric, Vauxhall Astra Electric, Vauxhall Mokka Electric, Vauxhall Frontera Electric, Vauxhall Grandland Electric. Daha önce duyurulan Citroën modelleri ise; Citroën ë-C3, Citroën ë-C4, Citroën ë-C5, Citroën ë-Berlingo. Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, “Ailelerin elektrikliye geçişini daha kolay ve ucuz hale getirme sözümüzü yerine getiriyoruz. Bu, sürücüleri desteklemek, parayı insanların cebine geri koymak ve büyümeyi sağlamakla ilgili” diyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN DESTEK

Otomotiv sektöründen de program genişlemesine destek yorumları geldi. Nissan Motor GB Genel Müdürü James Taylor, “Bu plan, hem müşterilere hem de üreticilere, Birleşik Krallık’ın elektrikli araçlara öncelik verdiğini gösteriyor” ifadesini kullanırken; Vauxhall Genel Müdürü Steve Catlin, “Bu destek, daha fazla İngiliz sürücünün elektrikli araç avantajlarından yararlanmasını sağlayacak” şeklinde açıklamada bulunuyor.