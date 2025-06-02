Hijyensiz Kıyma, Ciddi Sağlık Riski!

KURBAN BAYRAMI VE HİJYEN İHTİYACI

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kasaplar hazırlıklara girişiyor. Ancak uzmanlar, hijyensiz bir şekilde yapılan kıyma çekiminin halk sağlığını tehdit ettiğine dair önemli bir uyarı yapıyor. Yetkisiz veya seyyar kişiler tarafından gerçekleştirilen bu işlemler, ciddi sağlık riskleri taşıyor ve 21 bin 6 TL ile 42 bin 76 TL arasında para cezasıyla sonuçlanabiliyor.

MİKROP YUVASI OLARAK GÖRÜLEN MAKİNELER

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, kıyma çekiminde kullanılan makinelerin çoğunun uzun süre depo veya bodrumlarda bekletildiğini ve bakım ile dezenfeksiyon yapılanmadan muaf olduğunu belirtiyor. Manavoğlu, “Etler açıkta, mikroorganizmalara maruz kalarak işleniyor. Bu makineler hastalığa davetiye çıkarıyor” diye ekliyor. Bu bağlamda, vatandaşlara şu tavsiyeleri sunuyor: “Kurban eti, hijyenik koşullarda lisanslı kasap dükkanlarında işlenmeli. Sokak arası kıyma çektirenler, hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını tehlikeye atıyor. E.coli, salmonella gibi bakteriler ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.”

Yetkisiz kıyma çekiminde bulunanlara 21 bin 6 TL, hijyenik olmayan koşullarda işlem yapanlara ise 42 bin 76 TL para cezası uygulanıyor. Belediyeler ve Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, bayram öncesi denetimlerini artırarak, vatandaşlardan şüpheli durumları Alo 174 Gıda Hattı veya belediyelere bildirilmeleri gerektiğini hatırlatıyor.