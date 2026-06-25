Hilmi Cem İntepe’den Acun Ilıcalı İtirafı

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Hilmi Cem İntepe ve Acun Ilıcalı'nın yer aldığı bir kare
Hilmi Cem İntepe, Survivor'daki başarısının ardından Acun Ilıcalı'nın referansıyla Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol aldı.
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2013 yılında Survivor’da şampiyon olan Hilmi Cem İntepe, yıllar sonra Acun Ilıcalı’nın referansıyla Muhteşem Yüzyıl’a nasıl girdiğini itiraf etti. Muhteşem Yüzyıl’da rol alan İntepe, kadroya seçilme sürecini anlattı. Acun Ilıcalı’nın referansının büyük olduğunu söyledi.

ŞAMPİYONLUK OYUNCULUK KAPISINI AÇTI

2013 Haziran’da Survivor şampiyonu olan İntepe, aynı yıl içinde oyunculuk teklifleri almaya başladı. Halk oylamasıyla şampiyon olan İntepe, kısa sürede ün kazandı.

ACUN ILICALI REFERANSIYLA MUHTEŞEM YÜZYIL'A GİRDİ

Acun Ilıcalı, yapımcı Timur Savcı’ya İntepe’yi emanet ederek referans oldu. İntepe, 2013 Eylül’de Muhteşem Yüzyıl’ın dördüncü sezonunda rol aldı. Şehzade Mustafa’nın silahtarı Yavuz karakterini canlandırdı. Sarp Akkaya ile Atmaca’nın sağ koluydu. 16 bölüm oynadığını belirtti. Hiç oyunculuk tecrübesi olmadığını itiraf etti. “Acun Ilıcalı’nın referansı çok büyüktü” dedi.

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